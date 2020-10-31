اقوى برنامج استعادة المحذوفات

يحتاج العديد من الأشخاص إلى معرفة طريقة تحميل اقوى برنامج استعادة المحذوفات للكمبيوتر، حتى يتمكنوا من استعادة الملفات إذا احتاجوا لها خلال وقت سريع.

نبذة عن برنامج ريكوفا Recuva

يعد برنامج ريكوفا Recuva اقوى برنامج استعادة المحذوفات بعد الفورمات أو الحذف الخطأ، ويوجد بالبرنامج العديد من الإصدارات، ولكن يعتبر هذا الإصدار والنسخة الأخيرة منه هو الأفضل، وذلك لاحتوائه على كافة الخيارات.

فهذا الإصدار يتميز بالعديد من المميزات الهامة، ومن أهمها شكله الجذاب، فهو يمتلك شريط من الأدوات التي يمكنها أن تتحكم في استرجاع جميع الملفات أو المستندات أو مقاطع الفيديو التي فقدت، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع المواطن على برنامج ريكوفا Recuva الذي يعتبر اقوى برنامج استعادة المحذوفات.

طريقة تنصيب برنامج ريكوفا Recuva

أن طريقة تنصيب الإصدار الجديد من هذا البرنامج لا تختلف كثيرًا عن طريقة تنصيب الإصدارات السابقة منه، فهناك فقط بعض الإضافات البسيطة التي من السهل أن يتعامل معها المستخدم بكل سهولة.

فالآن ومن خلال اقوى برنامج استعادة المحذوفات أصبح أمر استرجاع أي محذوفات ليس بالمستحيل، سواء كان الحذف من خلال الضغط على زر دليت أو من خلال سلة المهملات، أو من خلال القيام بعمل الفورمات للجهاز بالكامل.

فيستطيع برنامج ريكوفا Recuva أن يقوم بالبحث عن الملف الذي تريده، ولكن عليك أن تقوم بتحديد له في البداية أن تقوم بتحديد له مكان القرص الذي قد تم حذف الملف منه، وسوف يقوم البرنامج بإيجاد هذا الملف خلال وقت سريع، فمن المعروف عن هذا البرنامج أنه يمكنه أن يسترجع الملفات بسرعة خارقة.

يمكنك أن تقوم بتحميل برنامج ركوفا Recuva من هنـــــا بشكل مباشر، ومن بعدها سوف تستطيع أن تكتشف وحدك العديد من الأسرار التي يحتويها البرنامج، كما أن هذا البرنامج الرائع يمكنك أن تقوم بتحميله بالمجان، أي أنه متاح للجميع بحجم بسيط ولا يحتاج لجهاز ذات مواصفات كبيرة، فهو برنامج بسيط ولا يستهلك موارد النظام.

ويعتبر برنامج ركوفا هو اقوى برنامج استعادة المحذوفات لأنه يستطيع أن يقوم باستعادة كافة أنواع الملفات، مثل ملفات الفيديو وجميع ملفات الوسائط وأيضًا ملفات الأوفيس، إلى جانب النصوص الكتابية وغيرها العديد من الملفات الأخرى، التي من الممكن أن يحتاج لها المستخدم من بعد حذفها.

ولكن البرنامج قادر فقط أن يقوم باستعادة الملفات التي قد تم حذفها بشكل نهائي، وليست الملفات التي ما زالت موجودة بسلة المحذوفات، ففي حالة الرغبة في استعادة تلك الملفات الموجودة بسلة المحذوفات، فعليك بالدخول للسلة وتحديد الملف الذي تحتاج، ثم تقوم بالضغط على استعادة وسوف تعود لك الملفات بمكانها الأصلي.

برنامج ركوفا Recuva متوفر لنظام الأندرويد

من بعد هذا النجاح الكبير الذي حققه إصدار البرنامج الخاص بأجهزة الكمبيوتر، قامت الشركة المصممة للبرنامج بالإعلان عن قيامها بإصدار آخر جديد مناسب لنظام التشغيل الاندرويد، حتى يكون البرنامج متاح لاستخدام أصحاب الهواتف المحمولة، الذين نجد العديد منهم يحتاجون استرجاع ملفات محذوفة من أجهزتهم المحمولة.

وبهذا استطاع البرنامج أن يكون اقوى برنامج استعادة المحذوفات، وأيضًا أن يكون صاحب أكبر شعبية من قبل المستخدمين، فقد استطاع أن يثبت مدى كفاءته، خاصة وأن هناك بالفعل أعداد كبيرة من البرامج التي يمكنها أن تقوم باسترجاع الملفات، ولكن ركوفا استطاع أن يثبت مدى جدارته.

مميزات اقوى برنامج استعادة المحذوفات بعد الفورمات

هناك العديد من المميزات التي تتوافر ببرنامج ركوفا Recuva والتي ساعدته على أن يكون اقوى برنامج استعادة المحذوفات، ومن أهم وأقوى المميزات التي يحتوي عليها هذا البرنامج ما يلي:

أن البرنامج يستطيع أن يقوم باسترجاع كافة الملفات المفقودة، سواء كانت فقدت من خلال أيقونة دليت، أو من خلال سلة المحذوفات، أو من خلال القيام بعمل فورمات لجهازك بالكامل.

كما أن هذه النسخة من البرنامج هي آخر إصدار له، وقد جاءت لتنال رضا جميع المستخدمين.

كما يتميز هذا البرنامج بأنه مجاني ومتاح بالفعل لكافة المستخدمين.

يتوافر بهذا البرنامج أيقونة البحث، وهذا يساعدك في حالة تعثرك في البحث عن الملف، أن تقوم بالبحث عنه من خلال أيقونة البحث المتقدم.

فبمجرد قيامك بالضغط على أيقونة البحث المتقدم، فأنك سوف تجد الملف بكل سهولة.

كما أنه البرنامج يتميز بشكله الجديد الجذاب، كما أنه يحتوي أيضًا على شريط للأدوات.

يستطيع البرنامج أن يقوم باستعادة كافة الملفات، مثل ملفات الفيديو، أو المستندات بجميع إمداداتها.

ومن أهم مميزات البرنامج أنه سهل الاستخدام وبسيط ومرن، فاستخدامه لا يحتاج إلى وجود خبرة سابقة نهائيًا.

هذا بالإضافة إلى أنه يتميز ببساطة حجمه، الذي لا يحتاج لوجود ذاكرة كافية بالحاسوب.

يستطيع البرنامج أن يقوم باسترجاع الفيديوهات والصور التي قد قمت بمسحها من الكمبيوتر أو الجوال بضغطة زر واحدة.

هذا بالإضافة إلى أن هذا البرنامج متوافر بالعديد من اللغات التي يمكن أن تكون أسهل على المستخدم في البحث، مثل اللغة العربية أو أيضًا الإنجليزية.

ومن أهم مميزات البرنامج أنه يعمل بشكل تلقائي على تحديث وتجديد النسخة والإصدار تلقائيًا، وبهذا فهو يوفر على المستخدم أن يقوم بالبحث عن آحر الإصدارات.

معلومات حول ملف تحميل برنامج ركوفا Recuva للكمبيوتر

اسم البرنامج: ركوفا Recuva.

الشركة المطورة: piriform.

حجم البرنامج: 28 ميجا بايت.

الأنظمة المتوافقة: Windows.

رقم الإصدار: V 1.53.1087.

القسم: برامج عامة.

اللغة: العديد من اللغات.

تاريخ التحديث: أكتوبر 2020.

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