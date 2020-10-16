اقوى حيوان في العالم

أغلبنا لم يعلم من هو اقوى حيوان في العالم لذلك لابد أن تعرف عليه وعلى كل المعلومات التي تخصه بالإضافة إلى التعرف ما إذا كان هناك حشرات قوية أخرى وطيور توجد على سطح الأرض أم لا.

مقاييس اختيار أقوى حيوان على وجه الأرض

قبل أن نطرح سؤال ما هو اقوى حيوان في العالم لابد أن نعرف ما هي المقاييس التي يتم اختيار أقوي حيوان على أساسها لأن الحيوانات مختلفة السلالات والأحجام والسرعات لذلك لابد أن نعرف ما الذي جعل هذا الحيوان هو أقوى حيوان على وجه الأرض.

الحوت الأزرق

أوضح موقع المواطن أن الحوت الأزرق يتصدر المركز الأول ضمن قائمة اقوى حيوان في العالم وهذا بسبب امتلاكه لحجم كبير جدًا مقارنة بمن حوله من الحيوانات الذين يشتركون في نفس الفصيلة ولأنه يستطيع بقوة ذيله أن يجعل مركب تطير من الماء إلى الهواء وتستقر بالماء مرة أخرى ولكن على بعد أمتار كبيرة.

الفيل الإفريقي

السبب وراء اختيار هذا الحيوان وجعله اقوى حيوان في العالم هو امتلاكه لجسم كبير حيث أن حجم الفيل الإفريقي يصل إلى ثلاثة عشر ألف باوند بارتفاع ثلاثة عشر قدم كما انه يمتلك أنياب عاجية حجم الناب الواحد مئة باوند وطول الناب الواحد ثمانية أقدام بالإضافة إلى ذكائه الشديد وحاسة الشم لديه قوية جدًا.

ونظرًا لقوة هذا الفيل تم استخدامه في العديد من الأنشطة حيث أنه يستطيع تغليف جذع شجرة بخرطومه الذي يحتوي على مئة ألف عضلة قادرة على اقتلاع الشجرة من مكانها ونقل الأشياء ذات أوزان ضخمه من مكان لآخر.

وبفضل خرطومه القوي الذي يستطيع أن يخرج منه صوت قوي جدًا تم استخدامه كمكبر صوت بالإضافة إلى حسة الشم التي تعتبر قوية جدًا تقدر قوتها بمائة ضعف حاسة شم الكلاب وهذا ما جعله اقوى حيوان في العالم.

الغوريلا

السبب وراء اختيار الغوريلا كأقوى حيوان على الأرضهو أن ارتفاعها يصل إلى ستةأقدام وبالإضافة إلى امتلاكها لذراعين طول الواحد ثمانية ونصف قدم وهذا بجانب أن حجمها يصل إلى خمسمائة باوند أو ستمائة باوند وهذا ما جعل الغوريلا تستطيع أن تحرك أوزان تصل إلى ألف وخمسمائة باوند في كل يد.

يحتوي فكها على أنياب طول الناب الواحد يصل إلى إنشين كما أنها تستطيع الجري بسرعة تتراوح بين عشرين أو خمسة وعشرين ميلاً في الساعة الواحد بالرغم من ثقل حجمها كما أن الدراساتأثبتت أن الغوريلا قوتها تتعدى قوة الإنسان البالغ بمقدر ستة مرات.

النمر

هو اقوى حيوان في العالم بالنسبة للسلالة القطيه حيث أنه يمتلك حجم يصل إلى ستمائة وسبعين باوند وطوله يصل إلى أربعة أقدام وعرضه ثلاثة عشر قدم بالإضافة إلى أنه يمتلك أسنان وأنياب حادة جدًا قادرة على تقطيع الفريسة بكل سهولة وهذا بفضل أنيابه التي يبلغ طولها ثلاثة ونصف إنش للناب الواحد.

يمتلك النمر مهارة السباحة في الماء لفترات طويلة دون أن يشعر بالتعب حيث أنه يستطيع أن يسبح ثمانية عشر ميل كل يوم بسرعة تقدر بأربعين ميل في الساعة الواحدة كما أنه يستطيع أن يحمل فريسة يكون وزنها ضعف وزن النمر.

الثور

هذا الحيوان توجد رسومات كثيرة له في اللوحات الفرعونية لأن بسبب قوته الجسمانية كان يستخدم في سحب ونقل الأشياء الثقيلة حيث أنه يستطيع أن يحرك أشياء من مكانها سواء بالحمل أو السحب يكون وزنها مساوي لوزنه وفي حالة ساعدة ثور آخر يتم حمل وسحب أضعاف الأوزان.

الدب الأشهب

هذا الدب يتميز بارتفاعه الشاهق بالنسبة لفصيلته حيث أن طوله يبلغ ستة ونصف قدم إذا وقف كما أن حجمه إذا كان دب ذكر يصل إلى سبعمائة وتسعين باوند، بالإضافة إلى أنه يمتلك مخالف طول الواحد منها يصل إلى أربع إنش وهذا يجعله يأكل فريسته بكل بساطة ودون عناء.

الأناكوندا

أحد الزواحف وسلالة الثعابين القوية جدًا وخاصة النوع الذي يطلق عليه الاناكوندا الخضراء الإفريقية والتي صنفت أقوي وأكبر أفعي على سطح الأرض تمتلك حجم يصل إلى خمسمائة وخمسين باوند وتمتلك طول يصل إلى تسعة وعشرين قدم.

لها القدرة على السباحة في الماء بشكل أسرع من زحفها على اليابس وهذا يجعلها تستطيع أن تحصل على فريستها بكل سهولة إذا وجدها بداخل الماء والذي يزيد من المساعدة أكثر في التقاط الفريسة هي أن فتحات التنفس الخاصة بها توجد في رأسها.

فك الاناكوندا يحتوي على أسنان حادة ولكنها غير سامة ولمن يسأل في حالة كانت الأناكوندا غير سامة فكيف تقتل فريستها فيكون الرد من خلال تغليف الفريسة بشكل كامل والضغط عليها بقوة وعصرها حتى تموت الفريسة وتلتهمها الاناكوندا بكل سهولة.

خنفساء وحيد القرن

خنفساء وحيد القرن قادرة على تحريك وزن يتعدا وزن الخنفساء نفيها بمقدار 850 مرة وهذا يساوي قدرة الإنسان البالغ على حمل أوزان تصل إلى خمسة وستون طن في المرة الواحدة وإذا تم مقارنتها مع قوة الفيل القوي فإن هذه الخنفساء تستطيع حمل 850 فيل في شكل مجموعة واحدة.

أقوى الحشرات على وجه الأرض

خنفساء الروث

صنفت بأنها أقوى الحشرات وأقوي الحيوانات على وجه الأرض لأنها تستطيع جذب أوزان تصل إلى مقدار 1141 مرات من حجم الخنفساء نفسها كما أن قوة هذه الخنفساء تساوي قوة الإنسان عندما يحاول جذب ست حافلات مكونه من طابقين وبها أشخاص آخرين.

أقوى الطيور

النسر

صنف أنه من أقوى الطيور لأنه يستطيع أن يحمل فريسة وزنها تخطى وزنه بمقدار أربع مرات وهذا يرجع إلى كبر حجمه وقوة بنيته ومنقار كبير بالإضافة إلى عيون قوية جدًا لأنها تحتوي على مليون من الخلايا التي تتعامل مع الضوء وتجعله يرى خمس ألوان بعكس الإنسان الذي يرى ثلاث ألوان فقط.

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