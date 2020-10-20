اكبر دولة افريقيا مساحة

دائمًا يتساءل الكثيرون عن ما هي اكبر دولة افريقيا مساحة حيث تعتبر قارة إفريقيا هي أكبر ثاني قارات العالم وذلك من حيث مساحتها وعدد السكان بها، فهي تأخذ حوالي 6% من مساحة كوكب الأرض.

قارة إفريقيا

قبل أن نتعرف على ما هي اكبر دولة افريقيا مساحة فيجب أن نتعرف في البداية على قارة إفريقيا حيث أنها تعد من أكبر قارات العالم وتضم حوالي 48 دولة وتشغل حوالي 6% من مساحة كوكب الأرض.

كما أنها تطل على كلاً من البحر الأبيض المتوسط في الشمال والمحيط الهندي في الجنوب والبحر الأحمر في الشرق والمحيط الأطلسي من ناحية الغرب، كما يطلق على قارة افريقيا اسم القارة السمراء.

فيمر من خلالها خط الاستواء، كما يوجد بها مناطق مناخية متنوعة وكثيرة لا يوجد بها طبيعة مختلفة من سهول وصحاري وجبال وشواطئ تمتد على سواحلها وتتميز هذه القارة بالكثير من المميزات بالإضافة إلى طبيعتها الرائعة.

كما يوجد بها الكثير من الحيوانات البرية المختلفة والنباتات المتنوعة وكل بلد في هذه القارة لها عاداتها وتقاليدها التي يحاول سكانها دائمًا المحافظة عليها والتمسك بها.

ومن أهم دول إفريقيا مصر وجنوب إفريقيا وساحل العاج والجزائر التي تعتبر من أكبر دول دول إفريقيا، وسوف يقوم موقعنا بتوضيح ما هي أكبر دولة في إفريقيا، وسوف يقوم أيضًا بتوضيح السياحة في إفريقيا.

السياحة في إفريقيا

قبل أن نتعرف على ما هي اكبر دولة افريقيا مساحة فيجب أن نتعرف أيضًا على السياحة في إفريقيا، فمن الممكن أن نقول أن هذه القارة تعد من أجمل الوجهات السياحية الموجودة في العالم.

فبها تستطيع أن تستمتع بجمال الطبيعة وتقوم بالكثير من رحلات السفاري والتخييم في القارة، ويوجد بها الكثير من الحدائق الاستوائية والمحميات الطبيعية والغابات الكبيرة.

فمن الممكن للزوار أن يقومون باستكشاف الحياة البرية والكثير من الأنواع النادرة المتنوعة من الحيوانات والنباتات المختلفة بجانب الطبيعة الرائعة والساحرة في القارة السمراء.

وتتميز بانتشار الكثير من المعالم الأثرية بها والأماكن التاريخية القديمة التي تحكي الكثير من القصص عن الأجداد، كما يوجد بها مدن حديثة حضارية، وقد قامت على بنيان منظمة عصرية.

والقارة الإفريقية هي واجهة سياحية رائعة من الناحية الاقتصادية وبوجه خاص في دول الشمال التي يوجد بها أكبر دول في دولة إفريقيا، ومن أهم هذه الأماكن السياحية في القارة مدينة شرم الشيخ في مصر وأهرامات الجيزة.

بالإضافة إلى مسجد حسان الثاني في المغرب ومتحف الأركيولوجيا بمدينة سوسة التي تقع في تونس وحديقة التجارب في دولة الجزائر وشلالات فيكتوريا في نيجيريا والجزيرة بدولة السيشل وغيرهم العديد من المواقع الأخرى التي يعشق الزوار زيارتها في القارة السمراء.

اكبر دولة افريقيا مساحة

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح اكبر دولة في افريقيا مساحة حيث تعتبر الجزائر هي أكبر دولة موجودة في قارة أفريقيا، كما أنها تعد الدولة العاشرة الأكبر في العالم، كما أنها تعد دولة عربية ويطلق عليها اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعاصمة الجزائر هي مدينة الجزائر، كما أن عدد سكانها يبلغ حوالي 42 مليون نسمة وهذا على حسب آخر الإحصائيات التي تم القيام بها، فهم يتوزعون على مساحة تقدر بحوالي 2,381,741 كم وهذا يكون ضمن حوالي 58 ولاية.

كما أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط في الشمال ودولة تونس من ناحية الشرق وموريتانيا ومالي من ناحية الجنوب والمغرب من ناحية المغرب والعملة الرسمية لدولة الجزائر هي الجزائر.

كما أنها تعتبر بلد غنية بالكثير من الثروات والموارد الطبيعية، كما تتميز بالتنوع الجغرافي الكبير وتتمتع بالمناخ المعتدل في الشمال وصحاريها الجافة في الناحية الجنوبية.

كما أن الجزائر تعد من الأماكن المغرية جدًا للزيارة والاطلاع لأنها تتمتع بالكثير من المشاهد الطبيعية الرائعة والساحرة مثل الغابات والشواطئ والجبال المرتفعة والصحاري والسهول الخضراء الواسعة.

والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية التي تكون مدرجة على قائمة اليونسكو في التراث العالمي وذلك بجانب التنظيم والتطور والجمال الذي تتمتع به مدنها.

كما يتوافر بها الكثير من التسهيلات والخدمات للزائرين، ومن أهم الأماكن الرائعة والجميلة والتي يقصدها السياح دائمًا في دولة الجزائر هي حديقة التجارب والآثار الرومانية في مدينة تيبازة وقلعة بني حماد وغيرهم من الأماكن الأخرى.

الجماعات السكانية في الجزائر

بعد أن تعرفنا على ما هي اكبر دولة افريقيا مساحة فيجب أن نتعرف أيضًا على الجماعات السكانية في الجزائر حيث يوجد بعض النقاط التي توضح بعض المعلومات التي تتعلق بالجماعات الموجودة في دولة الجزائر.

السكان العرب الذين يكونون من الأصول البربرية يشكلون القسم الأكبر من سكان الجزائر حيث أنهم يكونون بنسبة حوالي 99%، كما أن السكان البربر ينقسمون للكثير من الجماعات.

فيوجد منهم القبائل ومنهم المزارعين الذين يعيشون في شمال دولة الجزائر وخاصة بالمناطق الجبلية، كما يوجد منهم أيضًا الشاوية الذين يعيشون في جبال أوراس من الناحية الشمالية الشرقية بجانب المزاربيين الذين يعيشون في الواحات وسكان الصحاري وغيرهم.

فقد عاش الكثير من الجامعات الغير عربية في دولة الجزائر قبل أن تحصل على استقلالها، ومن ضمنهم الإيطاليون والفرنسيون والإسبان بجانب الموريسكيين والمالطيين واليهود وبعد أن حصلت الجزائر على استقلالها بشهر هاجر أغلب اليهود إلى دولة فلسطين وفرنسا.

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