اكبر دول افريقيا مساحة

يتكون العالم من ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا أما عن اكبر دول افريقيا مساحة هي دولة الجزائر والتي سنتعرف علي كل ما يتعلق بدولة الجزائر.

قارة أفريقيا

تعتبر قارة أفريقيا ثاني أكبر قارة بعد قارة آسيا ومن حيث موقعها الجغرافي فمن الشمال يحدها البحر المتوسط والمحيط الهندي من الشرق والجنوب الشرقي والمحيط الأطلسي من الغرب ومن الشمال الشرقي يحدها البحر الأحمر وقناة السويس.

تبلغ مساحة أفريقيا 30.2 مليون كم مربع وتضم القارة 54 دولة بما فيها جزر القمر وجزيرة مدغشقر.

تشمل قارة أفريقيا حوالي 6% من مساحة سطح الأرض وعدد سكانها 15% من سكان العالم أي ما يساوي 1.1 بليون نسمة.

تعتبر دولة الجزائر هي أكبر دول أفريقيا مساحة وتعتبر نيجيريا أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني.

دولة الجزائر

هي اكبر دول افريقيا مساحة حيث تبلغ مساحتها 2,381,740 كيلومتر مربع وعلى مستوى العالم تعتبر عاشر دولة من حيث المساحة وتقع دولة الجزائر في الجزء الشمالي الغربي لقارة أفريقيا.

الجزائر تحتوي على أكبر كمية من الغاز والبترول لذا فهي من الدول المصدرة للغاز الطبيعي للدول الأوروبية.

عاصمة الجزائر تحمل نفس اسم الدولة.

الجزء الجنوبي للجزائر يوجد الصحراء الكبرى والتي تسبب ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار والبرودة ليلاً.

تاريخ الجزائر

بعد ان تعرفنا على اكبر دول افريقيا مساحه وهي دوله الجزائر سنتعرف الان على كل ما يخص دوله الجزائر من خلال موقع المواطن.

هي دولة إسلامية وترتبط مع المغرب بمدينة وهران.

تم احتلال الجزائر أكثر من مرة والذين احتلوا الجزائر هم

العثمانيين.

الفرنسيين: وقد احتل الفرنسيون عام 1830 واستمر حتى عام 1854 حتى حصلت الجزائر على الاستقلال.

الموقع الجغرافي للجزائر

من الغرب يحدها المغرب والصحراء الغربية ومن الشمال والبحر الأبيض المتوسط ومن الشرق يحدها تونس وليبيا ومن الجنوب مع نيجيريا ومالي وموريتانيا.

تنقسم الجزائر إلى نصفين أو جزأين أول جزء ويقع في أقصى الشمال ويوجد فيه جبال الأطلس ويكون مناخ مشابه لمناخ البحر الأبيض المتوسط والجزء الآخر هو الجزء الغربي للصحراء الكبرى.

85% من مساحة الجزائر يعتبر مناطق صحراوية خالية من السكان.

يتركز أغلب سكانها في العاصمة.

المناخ في الجزائر

يختلف المناخ في الجزائر من منطقة إلى أخرى على حسب توزيع اليابسة والماء والتضاريس الجبلية والصحراوية كالتالي:

مناخ البحر الأبيض المتوسط: يكون المناخ معتدل في فصل الشتاء يكون ومطر ودفء وفي فصل الصيف يكون جاف وحار خلال النهار.

مناخ الاستبس: يوجد العديد من الهضاب والصحاري لذا فإن المناخ يكون جاف وقليل المطر.

مناخ الصحراء: 85% من الجزائر عبارة عن صحراء لذا فإن المناخ في الصحراء يكون حار جدًا ولكن بسبب الفوارق الحرارية فإن السفوح الشمالية تغطيها الغابات وعلى القمم تغطى بالثلوج وذلك بسبب التأثيرات البحرية التي تجعل المناخ بارد وممطر على عكس السفوح الجنوبية الذي تكون في الصحراء لذا فأنها تكون حارة جدًا.

السكان في الجزائر

يوجد الكثير من الجماعات السكانية في الجزائر ومنها ما يلي:

السكان العرب ذات الأصل البربري ويمثلون نسبة 99% من السكان ينقسم العرب إلى جماعات كثيرة متفرقة مثل القبايل وهم مزارعين يعيشون في الجزء الشمالي للجزائر الشاوية وهم يعيشون في جبال أوراس من الناحية الشمالية الشرقية الجزائر المزابيين وهم يعيشون في الواحات ومجموعات أخرى تعيش في الصحاري.

السكان غير العرب: كان يعيش في الجزائر الكثير من السكان غير العرب وذلك كان في فترة الاحتلال ولكن قبل فترة وجيزة من الاستقلال لها نهائيا استقر فيها العديد من الفرنسيين والايطاليين والاسبان والمورسكيين واليهود ومن الفرنسيين واليهود من غادر الجزائر بعد الاستقلال إلى فرنسا وفلسطين.

بم تتميز الجزائر

تتميز الجزائر بالأدب: وكان يتنوع بين اللغتين العربيةوالفرنسية.

الفن: حيث أنهم يتميزون بأشهر الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والخزف والسجاد.

الموسيقي اشتهر موسيقى الرأي في الجزائر وأشهر مغني رأي هو الشاب خالد.

الاماكن السياحية في الجزائر

العاصمة يوجد في العاصمة ثلاث أماكن سياحيه وهم مقام الشهيد وهو عبارة عن نصب تذكاري لضحايا الحرب الكاتدرائيهنوتردام وهي ترمز إلى التسامح الديني وحديقة التجارب تعتبر كمتحف طبيعي للنباتات والأشجار وسميت بهذا الاسم وذلك لان الفرنسيين كانوا يستخدمونها حديقة كمكان للتجارب.

مدينة وهران : يوجد بها ثلاث أماكن سياحية وهم ساحة سانتا كروز ومسجد حسن باشا وساحة أول نوفمبر.

: يوجد بها ثلاث أماكن سياحية وهم ساحة سانتا كروز ومسجد حسن باشا وساحة أول نوفمبر. مدينة تلمسان : ويوجد فيها هضبة لالة ستي قصر المشور وجامع تلمسان الكبير.

: ويوجد فيها هضبة لالة ستي قصر المشور وجامع تلمسان الكبير. مدينة قسنطينة : جسر سيدي مسد المعلق مسجد الامير عبد القادر والنصب التذكاري القسنطيني.

: جسر سيدي مسد المعلق مسجد الامير عبد القادر والنصب التذكاري القسنطيني. مدينة عنابة : شاطئ عين عشير متحف هيبون كنيسة القديس اوغسطين.

: شاطئ عين عشير متحف هيبون كنيسة القديس اوغسطين. مدينة بجاية : يوجد بها شلال كفريدة الحديقة الوطنية قورايا شاطئ زيقواط.

: يوجد بها شلال كفريدة الحديقة الوطنية قورايا شاطئ زيقواط. مدينة تيبازة : الضريح الملكي الموريتاني الآثار الرومانية في تيبازة شاطئ شنوة.

: الضريح الملكي الموريتاني الآثار الرومانية في تيبازة شاطئ شنوة. مدينة غرداية: يوجد بها وادي ميزاب قصر العطف وقصر غرداية.

دول إفريقية كبيرة

دولة الكونغو تعتبر ثاني اكبر دول افريقيا مساحة حيث تصل مساحتها إلى 2,344,858 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة لذا تصنف المركز الرابع من حيث التعداد السكاني في أفريقيا وتتميز بأن موقعها يوجد في منتصف القارة كما أنها تعتبر المركز الرابع من حيث التعداد السكاني في أفريقيا وهي عبارة عن 25 مقاطعه و عاصمة الكونغو هي مدينة كينشاسا.

التشاد أحد دول أفريقيا الكبرى من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها 1,283,999 كيلومتر مربع ولكنها غير ساحلية وعاصمتها مدينة أنجمينا.

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