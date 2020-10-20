اكبر مدينة من حيث عدد السكان

عندما يتعرف الكثير عن مدينة سويسرا العملاقة فإنهم يسألون عن ما هي اكبر مدينة من حيث عدد السكان في سويسرا وهل يوجد مدن اخرى تشاركها في ارتفاع التعداد السكاني وإن وجد فمن هم.

نبذة عن سويسرا

طبقًا لما سيذكره موقع المواطن عن سويسرا والتي اسمها الرسمي هو الاتحاد السويسري من معلومات يتضحم منها أن سويسرا واحدة من مجموعة دول أوروبية.

عن سويسرا والتي اسمها الرسمي هو الاتحاد السويسري من معلومات يتضحم منها أن سويسرا واحدة من مجموعة دول أوروبية. نظام الحكم بها جمهوري لأنها عبارة عن جمهورية فيدرالية تحتوي على ستة وعشرون كانتون.

تصل مساحة سويسرا بالكامل إلى 39.516 كيلو متر مربع.

إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك ثلاث لغات رسميين وهم اللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية اما بالمسبة للغة الرومانشية فهي لغة رابعة ولكنها غير رسمية أي بعض الأفليات تستخدمها في التحدث.

مدينة زيورخ

تحتل المركز الأول في قائمة اكبر مدينة من حيث عدد السكان في سويسرا لأن عدد السكان بها بلغ في عام 2018 حوالي 1.370.779 نسمة يعيشون على مساحة أرض لم تتعدى 91.9 كيلو متر مربع أي أن على كل كيلو متر مربع يعيش 4.700 نسمة.

إن السبب وراء زيادة عدد السكان في مدينة زيورخ هو أنها مدينة حيوية تضج بمعالم الثقافة وهذا ما جعل الأفراد يحبذون العيش بها بسبب ارتفاع مستوى المعيشة لانها تتمتع باقتصاد قوي وخاصة في القرن الواحد والعشرون.

كما أنها واجهة سياحية عملاقة تجعل السياح ينجذبون لها بالإضافة إلى تنزه سكانها بها وهذا يجعلها تشارك في البنوك الكبيرة رأس مال استثماري ناتج عن ارتفاع مدخرات السكان نتيجه ارتفاع رواتبهم في هذه البلدة.

أين تقع سويسرا

أثبتت الجغرافيا التي وضحت موقع سويسرا بالتحددي فيمتوسط الجزء الغربي من البلاد والتي تطول على نهر آر الذي يحيط بها من ثلاث جهات مما جعلها جزيرة تتوسط المياة وهذا دفع حكام وسكا سويسرا على إقامة جسور مثل جسر كرشنفلد على نهر آر وجسر نايد.

اما بالنسبة لموقع سويسرا على خطوط الطول ودوائر العرض فهي تحتل الموقع الذي يمتد بين 57 /46 باتجاو الشمال و27/ 7 باتجاه الشرق.

ما هو مناخ سويسرا

تتميز سويسرا بالمناخ البارد وخاصة على مدينة بيرن لأنها تحتل شمال سويسرا وبالتالي فهي تقرب من جبال الألب التي تعمل كحد فاصل بين الشمال والجنوب للبلاد مما يؤثر على تغير المناخ.

نلاحظ أن درجة الحرارة في بعض مناطق سويسرا تصل إلى ثلاث درجات مئوية او – 3 درجة مئوية.

كما ان درجة الحرارة في فصل الصيف لم تزيد عن 22.3 درجة مئوية ولم تقل عن 12.7 درجة مئوية.

أما بالنسبة للأمطار فإن معدل تساقطها بسويسرا لن يزيد عن 986 مم.

أكبر المدن السويسرية من حيث السكان

لم تعتبر زيوريخ هي اكبر مدينة من حيث عدد السكان في سويسرا فقط بل توجد مدن أخرى تتميز بارتفاع عدد سكانها والتي منها الآتي:

مدين جنيف وهي تحتل المركز الثاني بعد مدينة زيوريخ من حيث عدد السكان حيث أنها تمتلع تعداد سكاني يصل إلى 177.500 نسمة وتشتهر هذه البلدة بوجود تراث معماري سويسري.

مدينة بازل توجد في المركز الثالث من قائمة اكبر المدن السويسرية من حيث عدد السكان وهذا تم اختياره على اساس عدد السكان الذي وصل بها إلى 165.000 نسمة وتتميز هذه البلدة بقيام اقتصادها على الأعمال المصرفية والصناعات الكيميائية.

مدينة برن تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان والذي يصل إلى 140.228 نسمة ومن أكثر ما يشهرها المتاحف والمتنزهات وأنها مدينة أثرية قديمة.

مدينة لوزان هي خامس مدينة في سويسرا تحتوي على عدد سكان كبير يصل إلى 129.273 نسمة وهي المدينة الوحيدة في وسيسرا التي يتم إنشاء اللجنة الأولمبية الدولية بها وهذا بداية من عام 1994 وحتى وقتنا هذا.

مدينة لوسرن المدينة السادسة في قائمة أكبر المدن سكانًا في سويسرا حيث انها تمتلم عدد سكان يصلع إلى 7.491 نسمة.

ثم تأتي المدن الأقل في عدد السكان في أخر القائمة والتي منها مدينة شانت غالن والذي يصل عدد السكان بها إلى 70.000 نسمة.

مدينة لوغانو والذي يعيش بها افراد يصل عددهم إل 68.500 نسمة.

ومدينة ثون وهي مدينة تحتوي على عدد سكان صغير جدًا لم يتخطى 40.000 نسمة.

وأخيرًا مدينة فريبورغ وهي أقل مدن سويسرا من حيث عدد السكان حيث يصل عدد السكان بها إلى 32.000 نسمة.

هل يوجد علاقة بين عدد السكان واقتصاد سويسرا

من أكبر المدن اقتصاد في سويسرا هي مدينة بيرن لأنها تحتل موقع متميز وهو وسط سوييسرا وهذا ما جعلها محط أنظار المستثمرين سواء كانوا صغار أو كبار بالإضافة إلى تعدد جنسياتهم وهذا ما يساعد على رفع نسبة الاستثمار بها.

وهذا ما جعل كبار الشكرات تختار بيرن كمركز إدارة لها ومن أمثلة تلك الشركات الآتي: EBAY وthe swatch group وfenaco وswisscom وt-system.

كما أن الذي يخدم اقتصاد سويسرا هو انتشار قطاع الخدمات حيث أنه يعمل على توفير فرص عمل كثير وكبيرة لسكان سويسرا وخارج سويسرا.

وبما أن سويسرا تحتوي على اماكن أثرية كثيرة وعريقة مثل برج الساعة الشهير زيتجلوج وبيت ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء وجامعة بيرن فإنها واجهة سياحية عظيمة مما يساعد على توفير العملة الصعبة من خلال جذب السياح لزيارة سويسرا.

الصناعة بها تحتل مركز ومكانة كبيرة بين قطاعات الاقتصاد السويسري وبشكل خاص في مدينة بيرن مما جعل اقتصاد سويسرا ضخم جدًا وقوي.

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