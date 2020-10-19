الآسيوي: الهلال ينجو بصعوبة وبداية خجولة لـ النصر والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، الضوء على أبرز أحداث منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن الهلال حقق الفوز بصعوبة، ولم يظهر النصر والاتحاد بالمستوى المتوقع.

الآسيوي يُسلط الضوء على الجولة الأولى:

وكتب حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حقّق حامل اللقب الهلال فوزًا صعبًا بافتتاح الموسم الجديد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تلقى وصيفه النصر خسارة مفاجئة!”.

وتابع حساب البطولة الرسمي قائلًا: “ما هو الحدث الأبرز في الجولة الأولى للدوري السعودي؟”، وحفز الجماهير للتصويت على الحدث الأبرز عبر موقعه، وقال: “شارك بالتصويت وتعرّف على حصاد الجولة الأولى للدوري السعودي”.

انطلاقة دوري محمد بن سلمان:

وذكر الاتحاد الآسيوي: “وبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على العين الوافد الجديد، بينما سقط النصر والاتحاد في فخ الخسارة على يد الفتح والاتفاق، في الوقت الذي اعتلى الرائد الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزه على ضمك بثلاثية”.

وشهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات، انتهت 7 بالانتصار، كان نصيب أصحاب الأرض منها 3 مقابل 4 انتصارات للضيوف وتعادل وحيد، وتم تسجيل 19 هدفًا بمعدل 2,37 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت 3 فرق على نظافة شباكها.

الهلال ينجو بصعوبة:

وعلق على فوز الزعيم قائلًا: “يدين الهلال بالفضل للاعبه لمدافعه علي آل بليهي الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد، ليظفر حامل اللقب بأول 3 نقاط، بينما قدم الوافد الجديد فريق العين مستوى جيدًا للغاية في الظهور التاريخي له في مسابقة الدوري”.

وانتهى الشوط الأول بين الهلال والعين بالتعادل السلبي، لكن آل بليهي كان له رأي آخر بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني عندما استثمر كرة عرضية وأسكنها بسهولة في الشباك ليكون الهدف الأول لفريقه هذا الموسم.

نتائج متباينة بالجولة الأولى:

وتلقى النصر وصيف البطل خسارة مفاجئة في أول ظهور له حينما خسر أمام الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد لتأتي البداية عكس طموحات وأنصار الفريق بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها في مسابقة دوري أبطال آسيا التي جرت مؤخرًا في الدوحة.

تقدم الفتح أولًا عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 12، لكن خالد الغنام أحرز التعادل في الدقيقة 53، ليعود ابن دبكة ويفرض نجوميته في اللقاء بالهدف الثاني الذي جاء بالدقيقة 63.

ولم يحافظ الاتحاد على تقدمه بهدف فهد المولد في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليسقط بالخسارة أمام الاتفاق الذي سجل مرتين عبر السلوفاكي فيليب كيس من ركلتي جزاء في الدقيقتين 80 و88.

وواصل تقريره: “ودانت الصدارة لفريق الرائد بعد فوزه على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للأول كل من سلطان الفرحان (1)، محمد السهلي (22 و32)، بينما جاء هدفا الثاني عن طريق إيميليو زيلايا عبر ضربتي جزاء في الدقيقتين 45 و84”.

وفاز الأهلي على الوافد الجديد الباطن بهدف سلمان المؤشر (18)، وبالنتيجة ذاتها فاز الشباب على أبها بهدف للسنغالي ماكيتي ديوب (29)، كما فاز الوحدة على القادسية 2/ 1، فيما انتهى لقاء التعاون والفيصلي بالتعادل لهدف لكل منهما.

أبرز نجوم الجولة:

حضرت الثنائيات بقوة في هذه الجولة، فساهم محمد السهلي بفوز فريقه الفتح على النصر بتسجيله هدفين، وهو ما تكرر مع السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق مع الاتحاد والجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح أمام النصر، إلا أن ثنائية الأرجنتيني زيلايا لم تشفع لفريقه ضمك بعد أن خسر أمام الرائد.

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