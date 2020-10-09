الأحمري ينال الدكتوراه في القانون الدولي

المواطن - الرياض

نال الخبير والمحلل الاقتصادي المعروف عبدالله سعد محمد الأحمري، درجة الدكتوراه في “القانون الدولي” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان “الاستخدام الآمن للقوانين والوعي بالقانون الدولي والقوانين المعاصرة والحديثة”.

“المواطن” تهنئ الأحمري وتدعو الله تعالى أن يوفقه في خدمة الوطن الغالي.

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