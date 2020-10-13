الأحوال: 3 خطوات للحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة

المواطن - الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن ثلاث خطوات للحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة، مشيرةً إلى أنها كانت تستغرق سابقاً من 3 إلى 4 ساعات.

وأوضحت الأحوال أن المواطن في السابق كان يزور القطاع الراغب في الحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه إلى الأحوال للحصول على شريحة البيانات، وبعدها يزور المواطن مكتب الأحوال ويزودهم بالخطاب، ومن ثم يعود المواطن للقطاع لاستلام شريحة البيانات.

وأضافت أن العملية حالياً تستغرق دقيقة واحدة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على حساب منصة “أبشر”.

– ثم الدخول على خدمة بياناتي.

– تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.

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