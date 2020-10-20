الأرجنتين تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 12982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1002662 حالة، خامس أكبر عدد من حالات الإصابة على مستوى العالم.

كما سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 451 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 26700 منذ بدء تفشي الجائحة.

وفي وقت سابق، كشف علماء من معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا أن فيروسات “ميرس” و”كورونا” و”سارس” تتمتع بنفس نقاط الضعف، مما يعطي دفعة من الأمل لتطوير دواء فعال.

ووفقاً للعلماء، فإن مشكلة مضادات الفيروسات التقليدية تكمن في أنها تعمل على الإنزيمات الفيروسية التي تتحور وتصبح مقاومة للأدوية، ولذلك فإنه يجب العمل على القضاء على البروتينات المسؤولة عن تكاثر الفيروس، وفقا لسبوتنيك.

وحدد العلماء أكثر من 300 بروتين تنتجها الخلية المصابة وتتفاعل مع الفيروسات المذكورة أعلاه. وفي الوقت نفسه، فإن عدد الجزيئات الفيروسية التي تؤثر في جسم الإنسان نحو 20 فقط، وفق مجلة “Science” العلمية.

وأشار العلماء إلى أنه من بين البروتينات التي تنتجها الخلايا المصابة بروتين “Tom70” الذي يشارك في حركة جزيئات البروتين من العصارة الخلوية إلى الميتوكوندريا وتنشيط بروتينات إشارات الميتوكوندريا، وبالتالي فإنه يساعد فيروس “كورونا”.

ومع ذلك، عندما يتفاعل جين “Orf9b”مع فيروس كورونا يمكن استخدامه كمصيدة لإيصال الأدوية المضادة للفيروسات والقضاء على الفيروس.

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