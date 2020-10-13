الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد الجوية أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة غدًا، على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

كما لم تستبعد الأرصاد تكون السحب الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على أهم المدن السعودية فستكون كما يلي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية

شارك الخبر