الأرصاد : استمرار الأمطار على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدًا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون 41 في مكة المكرمة، والمدينة المنورة 39، الرياض 38، جدة 38، الدمام 38.

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