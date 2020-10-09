الأرصاد: استمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة وسماء غائمة جزئيًا على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من شرق وجنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

شارك الخبر