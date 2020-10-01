الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غدًا الجمعة.

وفي التفاصيل، توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل الأحساء 40 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

شارك الخبر