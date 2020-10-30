الأرصاد تتوقع: أمطار رعدية على 4 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك، ولم تستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد عدة مناطق من المملكة هطول أمطار تراكمية، تستمر 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أمس هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبل تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.

وقالت الأرصاد: إن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان.

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