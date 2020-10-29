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الأرصاد تتوقع ضبابًا وسماءً غائمة وأتربة على هذه المناطق.. غدًا

الأرصاد تتوقع ضبابًا وسماءً غائمة وأتربة على هذه المناطق.. غدًا

2020/10/29
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد تتوقع ضبابًا وسماءً غائمة وأتربة على هذه المناطق.. غدًا
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية.

كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.


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