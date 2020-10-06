الأرصاد تنبه من تساقط البرد وجريان السيول في الباحة وجازان

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, ونشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, وسيول, وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

كما أصدرت الأرصاد اليوم ، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، والطوال، وصامطة، والريث، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله تعالى – .

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