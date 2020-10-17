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الأرصاد سرعة الرياح تصل 38 كم/ساعة وغيوم على عسير وجازان

الأرصاد سرعة الرياح تصل 38 كم/ساعة وغيوم على عسير وجازان

2020/10/17
الساعة 11:15 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد سرعة الرياح تصل 38 كم/ساعة وغيوم على عسير وجازان
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة لـ لأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم المناطق، و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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