الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المواطن - واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 72.41 نقطة، أو 0.64 %، إلى 11431.35 نقطة.
فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 222.19 نقطة، أو 0.80 %، إلى 27463.19 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 10.29 نقاط، أو 0.30 بالمئة ليغلق عند 3390.68 نقطة.
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