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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

2020/10/28
الساعة 2:10 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 72.41 نقطة، أو 0.64 %، إلى 11431.35 نقطة.

فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 222.19 نقطة، أو 0.80 %، إلى 27463.19 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 10.29 نقاط، أو 0.30 بالمئة ليغلق عند 3390.68 نقطة.


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