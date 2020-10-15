‎الرئيسية
جديد الأخبار
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال

2020/10/15
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
8
0
طباعة
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 أداء الأسهم السعودية
2 سوق الأسهم الموازية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 38.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8553.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية، والخزف السعودي، والواحة، وإعمار، وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأميانتيت، ومعدنية، والبابطين، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.86%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 584.21 نقطة ليقفل عند مستوى 14643.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.


ذات صلة :
  • أول فيديو لعودة 19 أسيرًا سعوديًا وسودانيًا إلى الرياض
    •
  • رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي لموسم 2020/ 2021
    •
  • وهج أول شركة سعودية تصنع مكونات طائرات التايفون بالمملكة
    •
  • المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ53 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 8708
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :