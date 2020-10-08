الأطفال حديثو الولادة لا يحتاجون إلى الاستحمام يوميًا

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الأطفال حديثي الولادة الدكتور سامي جمعة لـ”المواطن“، أن الأطفال حديثي الولادة لا يحتاجون إلى الاستحمام كل يوم، إذ إنه نادًرا ما يتعرقون، ففي السنة الأولى من عمر الرضيع، يكون استحمامه 3 مرات أسبوعيًا كافيًا؛ لأن الاستحمام بشكل متكرر يمكن أن يحدث جفافًا لبشرة الطفل.

حوض بلاستيكي صلب

وبيّن أنه يجب استخدام حوض استحمام بلاستيكي صلب للطفل بسطح مائل مزود من الداخل بموانع للانزلاق، وضع المنشفة ومستلزمات الاستحمام الأخرى في متناول اليد، حتى تتمكن من إبقاء الطفل في متناول اليد في جميع الأوقات، لا يجب ترك الطفل (مهما كان عمره) وحده في حوض الاستحمام حتى لو للحظة، ويجب ضبط درجة حرارة المياه واختبارها قبل الاستحمام بحيث تكون دافئة، كما يجب الحفاظ على دفء الطفل، فبمجرد خلع ملابسه يجب وضعه في الماء على الفور حتى لا يبرد، وضرورة إبقاء جسد الطفل ووجهه أعلى بكثير من مستوى الماء من أجل الأمان، وهذا ما يستدعي ضرورة صب الماء الدافئ على جسده بشكل متكرر لإبقائه دافئًا.

استخدام الصابون باعتدال مع الأطفال حديثو الولادة

ودعا الدكتور جمعة، إلى استخدام الصابون باعتدال حتى لا يتسبب ذلك في جفاف بشرة الطفل، يجب غسل شعر الطفل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام شامبو خفيف أو غسول للجسم، تجنب وجود ألعاب في حوض الاستحمام، خاصة إذا كان الطفل صغيرًا لأنها تشتت الانتباه عن الطفل، عند الانتهاء من وقت الاستحمام يجب لف منشفة على الفور حول رأس الطفل وجسمه، وبعد الاستحمام يمكن ترطيب الجلد بمرطب خالي من العطور مباشرة بعد الاستحمام، للمساعدة على منع جفاف الجلد أو الأكزيما، وأهم نصيحة هي عدم نقله بعد الاستحمام إلى غرفة باردة .

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