الأغا: الكلام عن أضرار الحليب غير صحيح

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، من الاستجابة لدعوات ترك تناول الحليب بحجة أنه مضر للصحة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير صحيح نهائيًا.

نمو العظام القوية

وقال الأغا لـ”المواطن“، إن الحليب يشكل مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين وفيتامين دال، وبالتالي فهو ضروري لصحة الأسنان والعظام، ولا تقتصر أهميته على الأطفال فقط لكي تنمو عظامهم بل الكبار أيضًا في حاجة إليه للحفاظ علي عظامهم قوية ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

كما بينت بعض الدراسات أن الحليب يحتوي على خصائص تقلل من ضغط الدم وخطر التعرض للإصابة بالجلطات الدماغية، كما يعتبر مضادًا للحموضة، ويوجد في الحليب فيتامين A و B ويساعدا في تحسين الرؤية، كما يساعد الحليب أيضًا في تقليل التعرض للإصابة ببعض أمراض السرطان.

مقاومة الإجهاد التأكسدي

وأشار إلى أن الحليب يحتوي على كميات من مضادات الأكسدة المفيدة، التي تساعد على الحد من الالتهابات، ومقاومة الإجهاد التأكسدي للجسم، بالإضافة إلى الحد من مشاكل فقر الدم، والأنيميا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهو من العناصر الأساسية التي تساعد زيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم، كما أن تناول الحليب يوميًا، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، فتناول منتجات الألبان يحسن من تكوين الجسم، ويسهل عملية فقدان الوزن أثناء تقييد الطاقة، كما أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل نسبته نحو 79% إلى87٪، تعمل على تقليل كتلة الدهون في الجسم.

الحليب غذاء للمرأة الحامل

وخلص البروفيسور الأغا إلى القول، إن الحليب يعتبر أهم غذاء للمرأة الحامل، لأنه يعد من الأغذية سهله الهضم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على جميع العناصر التي تحتاجها المرأة في فترة الحمل، لذلك ينصح الأطباء بشرب كأس إلى كأسين من الحليب يوميًا، فالمرأة الحامل تستهلك كميات أكبر من الكالسيوم، والفسفور اللذين يوجدان بكثرة في الحليب، مما يساعد على النمو السليم لعظام الجنين، كما أن شرب كميات كبيرة من الحليب، يساعد الأم خلال فترة الرضاعة على إدرار كميات كبيرة من اللبن لطفلها، وبذلك يمكن القول إن الحليب هو أفضل غذاء للحامل والجنين.

شارك الخبر