الأمر السامي باستمرار التعليم عن بعد ينهي حالة الترقب ويضمن سلامة الجميع

المواطن - الرياض

أنهى إعلانُ وزير التعليم حمد آل الشيخ بشأن صدور الموافقة السامية حول استمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، حالةً من الترقب كانت تسود بين الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في قطاع التعليم طوال الفترة الماضية، حيث مرت 5 أسابيع من بداية الدراسة وتم تنفيذها بنظام التعليم عن بعد، وكان من المفترض بعدها صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.

ضمان سلامة الجميع:

ويأتي هذا القرار في مصلحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ولضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد، لأنه تم أخذ القرار بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ ليتم صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المطبقة.

منصة مدرستي:

وضمن الضوابط التي يتم العمل بها خلال مرحلة التعليم عن بعد، منصة مدرستي التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.

قنوات عين:

كما تستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة خلال مرحلة التعليم عن بعد، حيث يوجد 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

تطبيق تيمز

وأيضًا تطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت، لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

رابط تحميل تطبيق تيمز:

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تيمز على جهازك”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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