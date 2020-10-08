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الأمر بالمعروف تفعّل حملة الصلاة نور في الشماسية

الأمر بالمعروف تفعّل حملة الصلاة نور في الشماسية

2020/10/08
الساعة 12:29 صباحًا
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الأمر بالمعروف تفعّل حملة الصلاة نور في الشماسية
المواطن - القصيم

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور)، بحضور محافظ الشماسية الأستاذ فهد بن راضي الراضي، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق أعمالها بمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم- يحفظه الله.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي ذلك بإشراف مباشر من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

الجدير بالذكر أن جميع محافظات القصيم بدأت بتفعيل الحملة ونشر محتواها تحقيقًا لأهدافها.


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