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الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء دورتهن التدريبية
تلقين لمدة 3 أشهر عددًا من المهارات والتدريبات المتخصصة

الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء دورتهن التدريبية

2020/10/08
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء دورتهن التدريبية
المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة.

وأكد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه أنهى تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولفت إلى أن المجندات تلقين لمدة 3 أشهر عددًا من المهارات والتدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام في خدمة دينهن وقيادتهن ووطنهن.

 


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