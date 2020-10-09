الأميرة سما: فتيات الكشافة سيعملن على تحقيق رؤية السعودية 

المواطن - واس

أكدت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة مرشدات المملكة على أهمية اللجنة لإتاحتها الفرص للفتاة لإعدادها إعداداً متكاملاً من جميع الجوانب لكي تكون مواطنة صالحة مؤمنة بالله تسعى للخدمة المجتمعية لنفسها ولوطنها ، ولدورها الكبير في تعزيز الكثير من الجوانب في شخصية الفتاة لما فيها من مبادئ وقيم سامية.

وأشارت خلال زيارة استطلاعية قامت بها أمس لمقر لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة في الرياض يرافقها نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد والأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي ، ألمحت خلالها سمو الأميرة إلى أن تلك اللجنة من شأنها تنمية وغرس حب الوطن والولاء له ، واستمرارية الاندماج في المجتمع ومعرفة جميع فئاته لخدمتهم والتآلف معهم ، فضلاً عن إعطاء الفتيات الفرصة للانطلاق والتجديد والابتكار ، والتعرف على العالم بما فيه خاصة إذا ما علمنا أنهن ينتمين إلى أكبر منظمة في العالم للفتيات والشابات.

وقالت :” إنّ الاهتمام بكشافة الفتيات جاء كونهن في حاجة إلى التمكين وجزءًا لا يتجزأ من المجتمع ،لذا فإنهن سيكن شريكات في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه ورفع نسبة المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 ، كما سيكون لهن دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وسنركز على عدة محاور رئيسة هي تحفيزهن على التفاعل النشط في أماكن العمل والحياة بشكل عام ، وتحفيز قدراتهن نحو التأثير والتغيير من خلال البرامج التدريبية ، وتنمية الجوانب النفسية لديهن وأثر العروض الكشفية في أدائهن.

شارك الخبر