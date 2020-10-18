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الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة عسير
رفضوا عروضًا مالية وتمكنوا من إحباط عمليات تهريب مختلفة

الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة عسير

2020/10/18
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة عسير
المواطن-حسن عسيري-أبها

كرّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة، حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات، وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضاً لمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.

وأشاد أمير منطقة عسير خلال التكريم بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ، مؤكدًا على أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

 


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