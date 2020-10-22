الأهلي والوحدة .. الراقي يعبر كمين الفرسان ويعتلي الصدارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والوحدة منذ قليل، بفوز الراقي بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل النادي الأهلي، الذي سعى عبر هجمات السوري عمر السومة والمغربي إدريس فتوحي لإحراز الهدف الأول في شباك الوحدة، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، هاجم الأهلي بكل قوة سعيًا لإحراز الهدف الأول، حتى نجح اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا في إحراز الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الثالثة والسبعين، وذلك بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب لوكاس ليما.

ولم ينجح الوحدة في إحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للنادي الأهلي.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والوحدة، أصبح رصيد الراقي ست نقاط في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 3 نقاط.

النصر والهلال يتعثران

وقبل انطلاق مباراة الأهلي ضد الوحدة، كان الهلال تعثر بالتعادل ضد نادي أبها بهدف لكل فريق، بينما خسر النصر من فريق التعاون بهدف دون رد سجله اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا.

وكانت مباراة الأهلي والوحدة، أُقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بدون حضور جماهيري.

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