الأهلي يتجاوز الباطن بهدف سلمان المؤشر

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الراقي بهدف دون رد سجله النجم سلمان المؤشر.

د18’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️@ALAHLI_FC يفتتح التسجيل عن طريق سلمان المؤشر.#الباطن_الاهلي pic.twitter.com/2XA5Ez7dFK — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 18, 2020

الباطن ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الباطن ضد الأهلي المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط الراقي أملًا في تسجيل هدف مبكر في شباك السماوي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين.

واستغل سلمان المؤشر كرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية، وسددها بقوة لتهز الشباك عند الدقيقة 18، وضغط الفريقان بقوة بعد الهدف لإحراز هدف آخر، ولكن لم تنجح محاولاتهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول اللاعبون تسجيل هدف جديد، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة الباطن ضد الأهلي بتحقيق الراقي لثلاث نقاط هامة في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، فيما يواجه الباطن فريق الفيصلي، مساء الجمعة المقبلة.

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