‎الرئيسية
الرياضة
الأهلي يتجاوز الباطن بهدف سلمان المؤشر
ضمن منافسات الجولة الأولى

الأهلي يتجاوز الباطن بهدف سلمان المؤشر

2020/10/18
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
17
0
طباعة
الأهلي يتجاوز الباطن بهدف سلمان المؤشر جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الباطن ضد الأهلي:
1.1 شوط سلبي:

انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الراقي بهدف دون رد سجله النجم سلمان المؤشر.

 

الباطن ضد الأهلي:

وبدأت مباراة الباطن ضد الأهلي المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، حيث ضغط الراقي أملًا في تسجيل هدف مبكر في شباك السماوي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين.

واستغل سلمان المؤشر كرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية، وسددها بقوة لتهز الشباك عند الدقيقة 18، وضغط الفريقان بقوة بعد الهدف لإحراز هدف آخر، ولكن لم تنجح محاولاتهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

سلمان المؤشر
احتفال المؤشر بالهدف

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول اللاعبون تسجيل هدف جديد، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة الباطن ضد الأهلي بتحقيق الراقي لثلاث نقاط هامة في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، فيما يواجه الباطن فريق الفيصلي، مساء الجمعة المقبلة.


ذات صلة :
  • الصحة: الالتزام بالاحترازات سيسهم في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية
    •
  • النصر يخسر ضد الفتح بثنائية ابن دبكة
    •
  • الشؤون الإسلامية تعقم مسجد قباء بالأوزون
    •
  • #وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :