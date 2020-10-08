الأهلي يتعاقد مع الروماني ميتريتا

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس عن التعاقد مع اللاعب ألكساندرو ميتريتا قادمًا من فريق نيويورك سيتي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضمّ الراقي، اللاعب ألكساندرو ميتريتا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قادمًا من فريق نيويورك سيتي، مع وجود خيار الشراء النهائي، حيث سينتهي عقده مع الراقي في يناير 2022.

مميزات صفقة الأهلي الجديدة

يذكر أن ألكساندرو ميتريتا يمكنه اللعب كجناح أيسر أو جناح أيمن أو صانع ألعاب كما سبق له اللعب بقميص نادي بيسكارا الإيطالي قبل الانضمام لفريق نيويورك سيتي.

ولعب ألكساندرو ميتريتا مع المنتخب الروماني 11 مباراة ودية أحرز فيها هدفين، كما خاض 209 مباريات في مسيرته الكروية.

وقبل التعاقد مع ألكساندرو ميتريتا، كان الراقي نجح في ضم اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم واحد.

رسالة ميتريتا لجماهير الراقي

يذكر أن حساب الأهلي عبر “تويتر” نشر فيديو للاعب ألكساندرو ميتريتا وهو يُوجه رسالة لجماهير الراقي حيث قال لهم: “سعيد بقدومي للراقي، أراكم قريبًا”.

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