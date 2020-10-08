الأهلي يحدد موعد وصول إدريس فتوحي للفريق

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي اليوم الخميس، موعد وصول اللاعب المغربي إدريس فتوحي للفريق الكروي الأول، وذلك بعد توقيعه عقود الانضمام للراقي قادمًا من نادي الحزم.

وقال حساب الأهلي الرسمي عبر “تويتر” إن فتوحي سيصل غدًا إلى مقر النادي في جدة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الراقي أعلن أول أمس الثلاثاء عن تعاقده مع فتوحي قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعد هبوط الحزم لدوري الدرجة الأولى.

تجربة لـ إدريس فتوحي في الدوري الإماراتي

يذكر أن إدريس فتوحي كان انضم إلى الحزم في عام 2019 قادمًا من نادي دبا الفجيرة الإماراتي كصفقة انتقال حر.

في سياق آخر، يبدو أن سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الراقي استقر على وجهته الجديدة، بعدما أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة الأهلي.

صورتان من سعيد المولد يُلمح بهما للرحيل

وفي وقت سابق، نشر المولد صورتين عبر حسابه في Snap Chat، حيث كانت الأولى وهو يُلوح بيده في إشارة منه إلى توديع جماهير الراقي والصورة الثانية له وهو يُمسك بحقيبته ومتجهًا للرحيل عن قلعة الراقي.

وأكدت تقارير صحافية على أن المولد يُفكر في الانتقال للدوري الكويتي، بعدما تفاوض معه أحد الأندية الكويتية لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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