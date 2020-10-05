الأهلي يحسم مصير عمر السومة بشكل نهائي

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة أن اللاعب السوري عمر السومة حدد شرطه للنادي الأهلي، وذلك للبقاء مع الفريق أو الرحيل في حال عدم تنفيذه مما جعل النادي يرد بقراره حول هذا الأمر.

ورفض الأهلي فكرة التفريط في السومة خلال الفترة الحالية، بجانب أن مناقشة أمر رحيل اللاعب السوري أو بقائه سيكون بنهاية موسم 2020/2021 بحسب الزميلة “الاقتصادية”.

غربلة ستحدث في الراقي

كما أن إدارة الراقي ستقوم بعمل غربلة في صفوف الفريق الكروي الأول والتركيز على ضم أقوى الصفقات الأجنبية لتدعيم الراقي بالفترة المقبلة.

ويسعى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي إلى تصحيح المسار وتصحيح أخطاء اللاعبين وذلك بعد خروجهم من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ضد نادي النصر.

الهلال والنصر يُراقبان عمر السومة

وتحدثت تقارير صحافية عن اهتمام كبير من الهلال والنصر بضم عمر السومة، لكن انضمام السومة إلى الهلال سيكون صعبًا بسبب وجود الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي يلعب بشكل أساسي ويعتمد عليه المدرب رازفان لوشيسكو بصورة كبيرة.

ومع وجود غوميز، لن يقبل السومة بأن يكون بديلًا أو يجلس على دكة البدلاء مما يُصعب من انتقاله إلى الهلال خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، وضع عمر السومة شرط بقائه مع الأهلي وهو تحرك مجلس إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، وإلا فإنه سيرحل في حال لم يتحقق شرطه وفقًا لـ الزميلة “عكاظ”.

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