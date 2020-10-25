الأهلي يضم صامويل أوسو قبل ساعات من غلق الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب الغاني صامويل أوسو قادمًا من نادي الفيحاء على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

ونشر حساب الأهلي في “تويتر” صورة للاعب أوسو حيث علّق عليها قائلًا: “مرحبًا بك معنا”.

صامويل أوسو البديل المثالي لـ بلايلي في الأهلي

وجاء تعاقد الأهلي مع صامويل أوسو، وذلك لتدعيم الجانب الهجومي في الراقي، لكي يكون بديلًا للاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وتحدثت تقارير صحافية عن الوجهة المقبلة للاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي، وذلك بعد أن قرر مغادرة الراقي بسبب الخلافات الموجودة بينه وبين إدارة النادي حاليًا.

بلايلي يقترب من الدوري القطري

وقالت صحيفة La Gazette Dufennec إن نادي قطر القطري سيتعاقد مع بلايلي بدلًا من ضم مواطنه رياض بودبورز من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

ووفقًا للصحيفة الجزائرية فإن بلايلي سينضم لنادي قطر لمدة موسمين مقابل 6 ملايين يورو.

يذكر أن بلايلي انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي في صيف 2019 ولعب مع الراقي 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكانت المشكلة بين يوسف بلايلي وإدارة الأهلي بدأت بعد أن سافر إلى الجزائر إبان توقف النشاط الكروي في المملكة بسبب جائحة كورونا، حيث رفض العودة بعد ذلك إلى السعودية، وفسخ عقده بحجة عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.

وقبل اهتمام نادي قطر بضم بلايلي، كان لاعب منتخب الجزائر ألمح برغبته في اللعب في الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

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