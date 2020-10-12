الأهلي يعلن تأجيل عموميته العادية

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تأجيل الجمعية العمومية العادية والتي كان من المقرر إقامتها، يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، إلى إشعار آخر.

الأهلي والجمعية العمومية العادية

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قد دعت، يوم 21 من شهر سبتمبر الماضي، إلى عقد جمعية عمومية عادية بمقر قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر الراقي، قبل أن يعلن اليوم تأجيلها عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم السبت المقبل، حيث سيواجه الباطن في الجولة الأولى.

الراقي يواصل استعداداته:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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