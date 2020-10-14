الأهلي يقترب من فسخ عقد ساريتش

المواطن - مروة نبيل

اقترب النادي الأهلي من فسخ عقده مع البوسني ألفيس ساريتش ليرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يفسخ عقد ساريتش

وتوصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع ساريتش يقضي بفسخ عقده الاحترافي بالتراضي، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش في الموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأضافت: “إدارة الأهلي تفادت دفع الشرط الجزائي حال فسخت العقد المتبقي منه عام من طرفها، وقيمته سبعة ملايين يورو، حيث وفرت ستة ملايين يورو، وذلك بالتزامها للاعب بتسليمه مقدم عقده، ورواتبه المتأخرة التي تصل إلى مليون يورو”.

وتابعت: “فلادان غير قناعاته بعد أن كان يطالب بلاعب يجيد اللعب في الطرف، وأوصى إدارة النادي بضرورة أن يكون بديل ساريتش قلب دفاع أجنبيًا، بعد إصابة اللاعب طلال العبسي في التدريبات الأخيرة”.

إصابة ساريتش بالرباط الصليبي

وكان ساريتش قد أُصيب خلال مباراة الراقي والرائد ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت الفحوصات معاناته من قطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد الراقي مع مع ألفيس ساريتش لمدة 3 سنوات قادمة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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