الأهلي يُعلن وصول إدريس فتوحي

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن وصول صفقته الجديدة اللاعب المغربي إدريس فتوحي، قادمًا من نادي الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر”- منذ قليل- صورًا من وصول فتوحي إلى جدة استعدادًا للانضمام إلى تدريبات الأهلي.

وكان الراقي أعلن الثلاثاء الماضي عن تعاقده مع فتوحي قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعد هبوط الحزم لدوري الدرجة الأولى.

إدريس فتوحي في تجربة جديدة مع الراقي:

يذكر أن إدريس فتوحي كان انضم إلى الحزم في عام 2019 قادمًا من نادي دبا الفجيرة الإماراتي كصفقة انتقال حر.

في سياق آخر، يبدو أن سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الراقي استقر على وجهته الجديدة، بعدما أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة الأهلي.

المولد يُلمح للرحيل:

وفي وقت سابق، نشر المولد صورتين عبر حسابه في Snap Chat، حيث كانت الأولى وهو يُلوح بيده في إشارة منه إلى توديع جماهير الراقي والصورة الثانية له وهو يُمسك بحقيبته ومتجهًا للرحيل عن قلعة الراقي.

وأكدت تقارير صحافية على أن المولد يُفكر في الانتقال للدوري الكويتي، بعدما تفاوض معه أحد الأندية الكويتية لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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