الإداريون يطالبون التعليم بـ العمل عن بعد

المواطن- محمد الغبيشي- الرياض

طالب العديد من الإداريين والإداريات بتحويلهم إلى العمل عن بعد باقي الفصل الدراسي الأول أسوة بشاغلي الوظائف التعليمية والذين صدرت لهم موافقة كريمة باستئناف الدراسة عن بعد خلال الأسابيع المتبقية من الفصل الدراسي الأول.

وأطلق الإداريون وسمًا على موقع تويتر التمسوا فيه النظر في طلبهم بعين الاعتبار تحقيقًا للفائدة المرجوة من الدراسة عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر ملتقى الإداريين بوزارة التعليم عبر تغريدة لهم عن هذه الأمنية بالقول: “العمل الآن بشكل كامل إلكتروني وأصبح وجود الهيئة الإدارية بشكل يومي في المدرسة أمرًا مبالغًا فيه نأمل من وزارة التعليم تطبيق العمل عن بعد للإداريين والإداريات والحضور يوم واحد في الأسبوع إذا تطلب الأمر حضورهم”.

من جانبه قال محمد أحمد الألمعي: “عدد من الجهات الحكومية تعاطفت مع منسوباتها الإداريات الأمهات حيث سمحت لهن بالخروج قبل نهاية الدوام بوقت كافٍ ليتمكنّ من متابعة سير دراسة أبنائهن في منصة مدرستي ‏نأمل من وزارة التعليم إعادة النظر في وضع دوام الإداريات”.

الجدير بالذكر أنه قد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حاليًا.

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