الإرياني للمجتمع الدولي: قفوا بحزم أمام العدوان الإيراني

المواطن - واس

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان الإيراني على اليمن.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السياسات العدائية الإيرانية تقوّض جهود إحلال السلام، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتحديًا سافرًا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأكد الإرياني أن تصعيد طهران المتمثل بإعلانها حاكمًا عسكريًا بصنعاء ونيتها تصدير الأسلحة للحوثي، يعيد تعريف الأزمة بوصفها عدوانًا إيرانيًا سافرًا على الشعب اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن، وتحويله منطلقًا لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد الجوار ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية‏.

وأشار إلى أن هذه التحركات الإيرانية أكدت أن ميليشيا الحوثي تقبع تحت الوصاية الإيرانية, ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد أداة رخيصة تدار بالريموت كونترول من غرف عمليات الحرس الثوري الإيراني لتكريس مخططها التوسعي، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏.

شارك الخبر