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الإصابة تبعد مدالله العليان عن الهلال
قبل انطلاق الموسم الجديد

الإصابة تبعد مدالله العليان عن الهلال

2020/10/16
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الإصابة تبعد مدالله العليان عن الهلال مدالله العليان
المواطن - مروة نبيل
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1 إصابة مدالله العليان:
1.1 الهلال يبدأ مشواره بمواجهة العين:

كشف نادي الهلال تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، مدالله العليان، ليغيب عن الزعيم في بداية منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

إصابة مدالله العليان:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى خضوع مدالله العليان لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في وتر القدم.

ويسعى الجهاز الفني في نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لتجهيز مدالله العليان بدنيًّا وفنيًّا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية، والتواجد مع الفريق في المواجهات القادمة.

العليان بقميص نادي الهلال
العليان

الهلال يبدأ مشواره بمواجهة العين:

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بمواجهة العين الصاعد حديثًا على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، مساء غدٍ، بمواجهة الشباب ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، وتُقام 3 مواجهات في اليوم ذاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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