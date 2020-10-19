الإضاءة الخافتة بالمطاعم تجعل مذاق الطعام أسوأ

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة جديدة أن الإضاءة الخافتة بالمطاعم يمكن أن تضر بمذاق ونكهة الطعام؛ إذ كشف باحثون هولنديون عن تأثير مستويين مختلفين من الإضاءة المحيطة على شدة التذوق التي يعاني منها الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطعم.

وقدم الباحثون الطعام كنموذج لبحث تلك الظاهرة، وتبين أن الضيوف الذين تعرضوا للضوء المحيط الساطع شعروا بمذاق الطعام الذي أمامهم مقارنة بالضيوف المعرضين للضوء الخافت.

الإضاءة المحيطة أفضل للتذوق

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قال فريق الباحثين من جامعة ماستريخت في هولندا: “تظهر النتائج بالتالي أن تعديل مستوى الإضاءة المحيطة في مطعم لا يؤثر فقط على الأجواء العامة بل يغير أيضًا تجربة الذوق العام للطعام الذي يتم تقديمه.”

وأضافوا أن الضيوف الذين يتناولون الطعام في مطعم مضاء بإضاءة ساطعة يشعرون بمذاق الطعام أفضل من الذين يجلسون في ضوء خافت.

البعض يُفضل الهدوء

ومع ذلك، يقول البعض إن الإضاءة الهادئة معروفة بأنها تزيد من راحة الزوجين واسترخائهم أثناء تناول العشاء.

وقال بن تيش، مدير الطهي في مطعمي لندن نورما وستافورد: “إنه بالتأكيد يجعل الناس يميلون إلى البقاء لفترة أطول، والاسترخاء وهو أفضل لتناول عشاء رومانسي أيضًا”.

ومن المعروف أن مديري المطاعم يستخدمون التأثيرات مثل الإضاءة أو الموسيقى أو حتى الروائح من أجل جذب رواد المطاعم، وكثيرًا ما يستخدمونها لتحسين الأجواء العامة في المطاعم.

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