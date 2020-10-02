الإطاحة بعصابة سرقة المركبات في وضع التشغيل ودهس مواطن بالرياض

المواطن - واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ثلاثة مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل، ونتج عن إحداها تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، وقد تم استرداد جميع المركبات المسروقة.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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