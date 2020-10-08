الإفراج عن قاتل جورج فلويد بكفالة مليونية

المواطن - متابعة

أفرج أمس الأربعاء عن المتهم الرئيسي بقتل جورج فلويد، ، والذي بقتله تسبب في إشعال المظاهرات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحاكم شوفين الشرطي البالغ 44 عاما في مارس إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس الذي تسبب بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي.

وقد اتهم الضابط السابق، ديريك شوفين، بجريمة من الدرجة الثانية والثالثة، وأيضًا تهمة القتل عن غير العمد، إلا أنه أطلق سراحه من سجن “أوك بارك هايتس” بولاية مينيسوتا، حيث احتجز هناك منذ 31 مايو الماضي.

ونشر مكتب عمدة مقاطعة “هينبين” إشعارًا بالإفراج، يشير إلى أن شوفين دفع كفالة بقيمة مليون دولار، وأنه مطلوب بأن يظهر أمام المحكمة في 8 مارس 2021، الساعة 9 صباحًا، بموجب القانون.

وصور شوفين في 25 مايو الماضي وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الموثق اليدين لفترة طويلة ما تسبب بوفاته اختناقًا.

وكان أربعة عناصر شرطة متهمين بقتل قد مثلوا أمام محكمة في مينيابوليس لأول مرة، في شهر سبتمبر الماضي.

وبينما طالب عشرات المتظاهرين بالعدالة من أجل فلويد (46 عامًا)، سعى كل عنصر للحصول على محاكمة منفصلة في القضية بحيث أظهرت سجلات المحكمة أن كلًّا منهم حمّل الآخر مسؤولية الوفاة.

ويقول شوفين: إن وفاة فلويد ناجمة عن جرعة زائدة من مسكن “فينتانيل”، وقد اتُّهم العنصران الآخران بعدم تقييم وضع فلويد بشكل صحيح.

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