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الإمارات تسجل 1431 إصابة بـ كورونا
وصل العدد الإجمالي إلى 110,039 حالة

الإمارات تسجل 1431 إصابة بـ كورونا

2020/10/14
الساعة 2:16 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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الإمارات تسجل 1431 إصابة بـ كورونا
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 110,039 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة.

وأشارت صحة الإمارات إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.

ووافقت وزارة الصحة في الإمارات على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي “سبوتنيك – V” ضد فايروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك – V في الدولة، الذي تم تطويره في مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية”.

وتابع البيان: “كجزء من التجارب السريرية في الدولة التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح سبوتنيك – V”.


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