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الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من تجارب لقاح سبوتنيك – V

الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من تجارب لقاح سبوتنيك – V

2020/10/13
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الإمارات توافق على مرحلة ثالثة من تجارب لقاح سبوتنيك – V
المواطن - متابعة

وافقت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي “سبوتنيك – V” ضد فايروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك – V في الدولة، الذي تم تطويره في مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية”.

وتابع البيان: “كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح سبوتنيك – V”.


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