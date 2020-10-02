الاتحاد الآسيوي يرد على ظلمه لـ الهلال بعد استبعاده

المواطن - محمد سمعه

رد أفازبيك بيرديكولوف، نائب مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على جزئية أن استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020 هو قرار ظالم.

القرار ليس ظالمًا لـ الهلال !

وقال أفازبيك بيرديكولوف أن القرار ليس ظالمًا، مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي سمح لكل نادٍ بضم 35 لاعبًا في القائمة بعد استئناف المسابقة التي توقفت بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بيرديكولوف خلال تصريحات صحافية إلى أن دخول أي مباراة يجب أن يكون بقائمة مكونة من 13 لاعبًا، وهو ما لم يحققه أزرق العاصمة في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي؛ حيث دخل المباراة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، وهو ما جعل الاتحاد الآسيوي يعتبر الفريق الأزرق منسحبًا.

وأشار بيرديكولوف إلى أن الحد الأدنى هو وجود 13 لاعبًا في القائمة، مشيرًا إلى أن هذا متوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوجود 13 لاعبًا كحد أدنى لقائمة الفريق المشارك في المباراة.

النزهان يهاجم الاتحاد السعودي لكرة القدم:

وكان محمد النزهان نجم الهلال الأسبق، وجه رسالة نارية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم تدخله بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث النزهان عبر مقطع فيديو قائلًا: “طالما الاتحاد السعودي لكرة القدم ضعيف، فهذا يعني أنه لن يقوم بفعل أي شيء تجاه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأضاف النزهان: “كان يجب على اتحاد القدم، تهديد الاتحاد الآسيوي بسحب الأندية السعودية الـ4 المشاركة في دوري أبطال آسيا مثلما فعل الوحدة الإماراتي وذلك ردًّا على استبعاد الهلال، ليكون الاتحاد الآسيوي بموقف محرج”. وأبدى النزهان حزنه الشديد من شماتة بعض اللاعبين والأندية في استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا.

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