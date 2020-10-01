الاتحاد الآسيوي يُحيي الذكرى الأولى لـ فوز الهلال على السد برباعية

المواطن - محمد سمعه

أحيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذكرى الأولى اليوم الخميس على فوز الهلال على نادي السد القطري برباعية لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

من ليالي @Alhilal_FC 🇸🇦 التي لا تنسى في #دوري_أبطال_آسيا! ⚪️🔵#في_مثل_هذا_اليوم قبل عام من الآن حقق بطل النسخة الماضية فوزًا كبيرًا على @AlsaddSC 🇶🇦 في طريقه نحو اللقب. pic.twitter.com/ETgv7P0LYw — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 1, 2020

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم 1 أكتوبر 2019 في العاصمة القطرية الدوحة ووقتها فاز الأزرق على السد برباعية لهدف، حيث سجل للفريق العاصمي كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين ومحمد الشلهوب هدفًا وعلي البليهي هدفًا، بينما سجل للسد بافيتيمبي غوميز بالخطأ في مرماه.

وعلّق الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” على هذه المباراة اليوم قائلًا: “في مثل هذا اليوم وقبل عام من الآن، حقق بطل النسخة الماضية فوزًا كبيرًا على السد، في طريقه نحو اللقب”.

الاتحاد الآسيوي يستبعد الهلال من دوري أبطال آسيا

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر يوم 23 سبتمبر الماضي استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، بسبب دخول الزعيم لمباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا وهو ما يخالف اللوائح، حيث لا بد من دخول المباراة بقائمة مكونة من 13 لاعبًا على الأقل.

فيروس كورونا أصاب 19 لاعبًا من الزعيم

ولم يتمكن الزعيم من استدعاء أي لاعب آخر للقائمة بسبب إصابة 19 لاعبًا وقتها في البعثة بفيروس كورونا.

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