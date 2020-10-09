الاتحاد الآسيوي يُغضب الهلاليين والنصراويين خلال 16 يومًا

المواطن - محمد سمعه

شعر جمهورا الهلال والنصر بغضب كبير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد أن رفض الاحتجاج الذي قُدم من الناديين بعد مشاركتهما في دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وكانت البداية مع نادي الهلال، حيث تقدم باعتراض للاتحاد القاري لكرة القدم، بعد اعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا عقب إلغاء مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي بدور المجموعات، لكن الاتحاد القاري أكد أنه لن يُعلق على اعتراض الهلال بعد رفضه وكان ذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الماضي.

الهلال استُبعد بعد مباراة شباب الأهلي:

وأبدى جمهور الهلال غضبه من الاتحاد القاري، بسبب تعمده استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا؛ كونه كان مرشحًا قويًّا للفوز باللقب للسنة الثانية على التوالي.

كذلك عانى نادي النصر من قرارات الاتحاد الآسيوي، حيث رفض اليوم الجمعة الاحتجاج الذي قُدم من النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بسبب عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين مع الفريق الإيراني بـ دوري أبطال آسيا.

وأبدى الجمهور النصراوي غضبه من تصرف الاتحاد القاري مع العالمي، مضيفين أن الاتحاد القاري دائمًا ما تؤثر عليه أشياء أخرى خارجية عند اتخاذ قراراته.

لوشيسكو يُهاجم الاتحاد الآسيوي:

وكان الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال أكد قلقه بسبب شعوره أن الاتحاد القاري يُمهد الطريق لأي فريق للتتويج بلقب دوري الأبطال الآسيوي بعد استبعاد الهلال.

وأكد نادي بيرسبوليس الإيراني، بالأمس الخميس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًّا على احتجاج العالمي.

وكان الفريق الإيراني قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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