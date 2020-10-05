الاتحاد الآسيوي يُفكر في الإطاحة بنائب الرئيس بعد تعليقه على احتجاج النصر

المواطن - محمد سمعه

يُفكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقالة الإيراني مهدي تاج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تعليقه على احتجاج النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

تعليق مهدي تاج على الاحتجاج

وكان تاج كتب عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام قائلًا إن احتجاج العالمي ضد بيرسبوليس ليس قانونيًا مضيفًا أن مذكرة الاحتجاج التي قدمها أصفر العاصمة ضد بيرسبوليس لن تكون مصدر تهديد على النادي الإيراني.

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي والإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” : “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس إمكانية إقالة أحد نواب رئيس الاتحاد الآسيوي وهو الإيراني مهدي تاج وذلك لحديثه عن احتجاج النصر والقضية لا زالت منظورة ولم يُبت فيها”.

النصر قدم الاحتجاج مباشرة بعد مباراة الفريقين

وكانت إدارة العالمي، قررت التقدم باحتجاج للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا.

وكُشفت مستجدات حول شكوى العالمي ضد الفريق الإيراني، حيث استند أصفر العاصمة وبالدليل في احتجاجه ضد بيرسبوليس على أن النادي الإيراني لم يدفع مستحقات مدربه السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مما جعل الفيفا يُصدر قرارًا بمنع بيرسبوليس من قيد أي لاعبين جدد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

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