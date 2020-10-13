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الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جاهزة ضد تركيا
أنقرة أرسلت سفينة استكشاف مجددًا إلى المياه اليونانية

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جاهزة ضد تركيا

2020/10/13
الساعة 12:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جاهزة ضد تركيا
المواطن - متابعة

أدان الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، التوتر الذي تسبب به قرار تركيا إرسال سفينة استكشاف مجددًا إلى المياه اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل.

وأوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ختام لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، أن المهمة الجديدة لسفينة البحث الزلزالي عروج ريس “سيناقشها القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة”.

واستنكر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إرسال السفينة التركية إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من السواحل التركية، قائلًا: إن ذلك تصعيد خطير وتهديد مباشر للأمن والسلام.

وأعرب القبارصة أيضًا عن احتجاجهم على قرار سلطات “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من جانب واحد إعادة فتح منتجع فاروشا القبرصي-اليوناني الساحلي، الذي أغلقه جيش تركيا منذ غزوه شمال الجزيرة قبل 46 عامًا.

وجاء القراران التركيان بعد أيام من قمة أوروبية وجهت خلالها تهديدات بفرض عقوبات على أنقرة إذا واصلت أنشطتها غير الشرعية.


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