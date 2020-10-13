الاتحاد البيروفي يُقلق الجماهير الهلالية

المواطن - مروة نبيل

أثار الاتحاد البيروفي لكرة القدم قلق الجماهير الهلالية بعدما أعلن عن إصابة اثنين من لاعبي المنتخب الأول بفيروس كورونا المستجد، نظرًا لوجود نجم الزعيم، أندريه كاريلو مع منتخب بلاده.

الاتحاد البيروفي يُثير قلق جماهير الهلال

وأعلن حساب المنتخب البيروفي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأمس عن إصابة الثنائي راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بفيروس كورونا، مؤكدًا أنهم لم يعانيا من أعراض خطيرة؛ ولكن تم استبعادهما من المباراة المقبلة ضد البرازيل.

وأبدت جماهير الزعيم تخوفها من إصابة كاريلو بفيروس كورونا المستجد، حيث سبق وأُصيب بالوباء العالمي شهر يوليو الماضي قبل أن يتعافى بعد ذلك.

ويُعد كاريلو من أبرز لاعبي الهلال ويتواجد حاليًا مع المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، حيث يخوض تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، وشارك في مواجهة باراغواي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2، وسجل هدفًا في اللقاء.

الزعيم يبدأ مشواره بمواجهة العين

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأكد غياب نجم المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، كاريلو عن مواجهة الزعيم ضد العين، لضيق الوقت بين موعد وصوله إلى العاصمة الرياض واللقاء المحلي.

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