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الاتحاد يوقع عقدًا احترافيًّا مع الناشري لـ4 سنوات
بناء على تقرير مدربه كاريلي

الاتحاد يوقع عقدًا احترافيًّا مع الناشري لـ4 سنوات

2020/10/05
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يوقع عقدًا احترافيًّا مع الناشري لـ4 سنوات الناشري
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتحاد يوقع مع الناشري:
1.1 العميد يفلت من الهبوط:

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن توقيع عقد احترافي مع عوض الناشري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يوقع مع الناشري:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عوض الناشري بصحبة نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أحمد كعكي، بعد توقيع عقد احترافي لمدة 4 سنوات.

عوض الناشري
الناشري

وأشار حساب نادي الاتحاد إلى أن التوقيع مع الناشري جاء بناء على التقرير الفني الذي رفعه مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي.

وفي السياق ذاته، تمنى أحمد كعكي التوفيق للاعب عوض الناشري مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق التطلعات التي ينشدها الجميع.

 

عوض الناشري
الناشري بعد التوقيع

ولا يُعد الناشري اللاعب الأول الذي يوصي كاريلي بتوقيع عقد احترافي معه، حيث سبق وتم توقيع عقود مع اللاعبين الشباب محمد العوفي وباسل الحضيف وحارس المرمى محمد أبو عصيدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة العميد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

 

نجم نادي الاتحاد عوض الناشري
عوض الناشري

العميد يفلت من الهبوط:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.


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